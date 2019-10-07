Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk ile karşılaşacak. Grupta lider olan Türkiye bu maçı kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Bu arada Türkiye - Arnavutluk maçı oranları belli oldu...

Türkiye-Arnavutluk maçının iddaa oranları

Türkiye: 1.35 Beraberlik: 3.40 Arnavutluk: 5.75

▪️ 2.5 üstü: 2.00

▪️ 2.5 altı: 1.50

▪️ KG var: 2.20

▪️ KG yok: 1.40

11 Kasım Cumartesi günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.45'de başlayacak.

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