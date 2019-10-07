SON DAKİKA | Türkiye-Arnavutluk maçının iddaa oranları belli oldu!
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin Arnavutluk ile oynaaycağı maçın iddaa oranları belli oldu! Türkiye'nin oranı 1.35 olarak açıkanırken, Arnavutluk'a ise 5.75 oran verildi. Mücadelenin oranı ise 3.40 oldu.
Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk ile karşılaşacak. Grupta lider olan Türkiye bu maçı kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Bu arada Türkiye - Arnavutluk maçı oranları belli oldu...
Türkiye-Arnavutluk maçının iddaa oranları
Türkiye: 1.35 Beraberlik: 3.40 Arnavutluk: 5.75
▪️ 2.5 üstü: 2.00
▪️ 2.5 altı: 1.50
▪️ KG var: 2.20
▪️ KG yok: 1.40
11 Kasım Cumartesi günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.45'de başlayacak.
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