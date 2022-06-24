Lausanne'de sergilediği performansla adından söz ettiren ve Galatasaray 'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Zeki Amdouni'nin yeni takımı belli oldu. Basel, 21 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli forveti Lausanne'dan satın alma opsiyonluyla birlikte 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Zeki, İsviçre'nin en iyi takımlarından olan Basel'e imza attığı için çok mutlu olduğunu aktardı ve kendisine gelen teklifi hemen kabul ettiğini aktardı.

Kulüp yetkilisi Philipp Kaufmann ise genç forvetin çok kaliteli bir oyuncu olduğunu vurguladı, transferden dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade etti.

Altyapı eğitimini İsviçre'de alan ve alt yaş gruplarında milli formayı giyen Zeki, Mart 2021'de Türkiye U21 Milli Takımı'na davet edilmiş, Sırbistan maçında 45 dakika süre almıştı.

Genç golcü, devam eden süreçte ise tercihini İsviçre'den yana kullandı. TFF'den konu ile ilgili Mayıs ayında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Ümit Milli Takımımız'ın mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadroda yer alan ve Sırbistan müsabakasında 45 dakika süre alan Mohamed Zeki Amdouni, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak olan Ukrayna karşılaşmasının kamp kadrosuna da alınmıştır. Ancak futbolcunun kulübü tarafından tarafımıza yapılan yazılı bildirimde Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Millî Takımı'nda oynamayı tercih ettiği dile getirilmiştir. Bu nedenle bahse konu futbolcu kamp listesinden çıkartılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."







