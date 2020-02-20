Türkiye Spor Yazarları Derneği, 4 büyük kulübün başkanlarını 26 Şubat Çarşamba günü Levent'teki TSYD Tesisleri'nde açık oturuma davet etti.

TSYD'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Fenerbahçe, Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir.

Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR’in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

HENÜZ NETLİK KAZANMADI!

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kulüplerle iletişimde olduğu, henüz net bir durumun olmadığı öğrenildi.