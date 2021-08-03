Yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde kuran Trabzonspor ’da, sıra en çok merak edilen forvet transferine geldi. Sörloth’u son ana kadar bekleme kararı alan Bordo-Mavililer, Cornelius cephesinden henüz olumlu yanıt alabilmiş değil. Listede öne çıkan diğer isim; Artem Dovbyk. 24 yaşındaki ve 1.89 boyundaki Ukraynalı yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı’nın istediği özelliklere sahip. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Dovbyk’in hava hakimiyeti iyi, ceza sahasında yıpratıcı ve sırtı dönük oyunda çok başarılı. Futbol İzleme Komitesi’nin de olumlu rapor verdiği Dovbyk için ilk olarak menaceri aracılığıyla temaslar kuruldu. Oyuncunun nabzı yoklanırken; Dovbyk, Trabzonspor’un ilgisine sıcak baktı. Bunun üzerine bonservis için kulübü Dnipro ile temaslar başladı.

En uygun forvet...

Hafta içinde pazarlık aşamasına geçecek olan Bordo- Mavililer, ilk etapta 3.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Ukrayna basını ise Shakhtar Donetsk’in de ilgilendiği Dovbyk için Dnipro’nun 5.5 milyon Euro talep ettiğini yazıyor. Listedeki forvetler arasında maaş maliyeti en uygun gözüken Dovbyk konusunda Trabzonspor kademeli olarak teklifini yükseltecek.



