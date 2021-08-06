Sörloth, Cornelius, Willian Jose ve Artem Dovbyk için resmi girişimlerde bulunan Trabzonspor , şimdi de Bast Dost için devrede. 32 yaşındaki yıldız forvete izleme komitesi ve teknik heyet olumlu rapor verirken, yönetim çalışmalara başladı. Geçtiğimiz ocak ayında Club Brugge’ün 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında E.Frankfurt’tankadrosuna kattığı 1.96’lık golcü, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Trabzonspor, oyuncu için maliyet araştırması yapıyor. Hem Belçika kulübünün bonservis beklentisini öğrenmek isteyen yönetim, hem de Bas Dost’un menaceriyle iletişime geçti. Geride bıraktığımız sezon toplam 35 resmi maça çıkan başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 15 gol attı, 6 asist yaptı.

Tam istenen tarzda

Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe ’nin de gündemine gelen Bas Dost, güçlü fiziği ve özellikle müthiş hava hakimiyetiyle tam bir pivot santrfor. Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı da mevcut kadroya mutlaka bu tipte bir forvet transferi talep etmişti. Yönetim, oyuncunun toplam maliyetinin çok yüksek olmaması halinde resmi girişimlere başlayacak.



