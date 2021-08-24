Bruno Peres, Gervinho, Koita, Hamsik, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz, Cornelius ve Siopis’in ardından Trabzonspor ’un 9. transferi savunma hattına oldu. Uzun süredir Vitor Hugo-Edgar ikilisinin arkasına en az onlar kadar kaliteli bir oyuncu arayan Fırtına, bu ismi İtalya’da buldu. Karadeniz ekibi, Serie A ekiplerinden Bologna’da forma giyen Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Bu periyotta Simon Deli ve Mert Çetin gibi savunmacılarla da görüşen Fırtına, Denswil’de karar kılarken, solak stoper gece geç saatlerde Trabzon’a ayak bastı. Denswil’in sözleşmesine opsiyon maddesi koyan Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda oyuncuyla devam ederse, Bologna’ya bir miktar para ödeyecek.

Sol bek de oynuyor

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Club Brugge’de kiralık olarak geçiren Denswil, 2019’da 6 milyon Euro karşılığında Belçika ekibinden Bologna’ya transfer olmuştu. Her iki kulüpte toplam 22 maçta görev alan Hollandalı stoper, bazı maçlarda sol bek mevkisinde oynamıştı. Ajax altyapısında yetişen Denswil, kariyeri boyunca toplam 330 resmi karşılaşmada oynadı. 18 gol, 9 asistlik de skor katkısı sağladı.