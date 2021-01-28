İtalyan medyasının haberine göre Galatasaray, Gedson Fernandes'le kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Benfica ile görüşmeleri sürdürüyor. 22 yaşındaki genç orta saha şu anda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyiyor ancak bu sezon Premier Lig maçına hiç çıkmadı. Fernandes'i İtalya Seri A ekiplerinden Torino da istiyordu.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa, Gedson Fernandes sezon sonuna kadar kiralanacak.







