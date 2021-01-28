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Son dakika transferi... Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray, Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Benfica ile transferi tamamlamak için görüşmelere devam ediyor.

28 Ocak 2021, Perşembe 19:41 Son Güncelleme:
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Son dakika transferi... Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı

İtalyan medyasının haberine göre Galatasaray, Gedson Fernandes'le kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Benfica ile görüşmeleri  sürdürüyor. 22 yaşındaki genç orta saha şu anda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyiyor ancak bu sezon Premier Lig maçına hiç çıkmadı. Fernandes'i İtalya Seri A ekiplerinden Torino da istiyordu.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa, Gedson Fernandes sezon sonuna kadar kiralanacak.


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