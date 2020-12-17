Avusturya ekiplerinden Salzburg'un tüm dünyaca merakla ve ilgiyle takip edilen oyuncusu Dominik Szoboszlai Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu. Red Bull'un sponsorluğundaki bir takımdan diğerine giden 20 yaşındaki orta saha için Leipzig, Salzburg'a 20 milyon euro ödedi. Genç yıldız Ocak ayından itibaren yeni takımında oynamaya başlayacak.

Önce Videoton, daha sonra da MTK Budapeşte takımlarının alt yapısından çıkan Dominik Szoboszlai için "Yeni Cristiano Ronaldo" yakıştırması yapılıyor. Frikik kullanma tarzının Portekizli yıldıza benzemesi de bu yorumun yapılmasının en büyük sebebi... Başarılı oyuncu Milli Takımımız'a da Sivas'ta son dakikada uzaklardan harika bir frikik golü atmıştı.