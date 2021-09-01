Galatasaray 'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan'ın ardından 10. imzayı Halil Dervişoğlu'na attırdı. Sarı Kırmızılı ekip, bonservisi Brentford'da bulunan Halil'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Halil Dervişoğlu'nun, kulübü Brentford'a yaptığı baskı sonuç verdi ve milli forvetin transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray oldu.

İsmi Fenerbahçe ile de anılan 21 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın İngiliz ekibine 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi.









Fatih Terim’in, gençlik projesi kapsamında ısrarla transferini talep ettiği 21 yaşındaki forvet, Türk olması sebebiyle de yerli kontenjanında Cim Bom’a önemli bir avantaj sağlayacak.





Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray 'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, transferin gözdesi haline gelmiş ve yükselen form grafiğiyle A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda kendine yer bulmuştu.

Halil, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkarken 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.