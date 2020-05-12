Son dakika | Transferde Hasan Ali Kaldırım ilk sırada

Transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe’de sol bek konusu gündemin önemli bir maddesini oluşturuyor. Milliyet'in haberine göre; Takımın en acil transfer bölgesi olan sol bekte sözleşmesi bitecek Hasan Ali’ye öncelik tanınacak.

2 oyuncu isteniyor

Her durumda sol bekte 2 oyuncu isteniyor. Bu nedenle Hasan Ali ile yeni sözleşme yapılsa da bir isim daha gelecek. Ancak şu anda Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Caner Erkin ya da başka bir oyuncu yerine önce tecrübeli futbolcuyla görüşmek istiyor. 2012’den beri takımda olan ve kaptanlık yapan Hasan Ali’ye vefasızlık yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, diğer planlarını daha sonra harekete geçirecek. Ancak öncelik saygıdan dolayı Hasan Ali Kaldırım’a verilecek.