İtalyan basını flaş bir haber ortaya attı. Edinilen son bilgilere göre Serie A devi Juventus'un, Anastasios Bakasetas için devreye gireceği öne sürüldü. Yunan Milli Takımı'ndaki performansı ile göz doldurulan 28 yaşındaki orta saha, geçen sezon şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu. Bu arada Juve'nin, henüz resmi teklif yapmadığı öğrenildi.