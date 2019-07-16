Yeni sezonda büyük ses getirecek kadronun temellerini adım adım atan Fenerbahçe asıl bombayı Ağustos ayına saklıyor... Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de transfer döneminin sona ermesinin ardından taraftarları ayağa kaldıracak forvet hamlesi için harekete geçecek.

YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Michy Batshuayi... Chelsea'nin futbolcusu olan Belçikalı forvet, Lampard'ın yeni sezon planlarında yer almıyor.

​HEMEN MASAYA OTURULACAK

Eğer Batshuayi, Premier Lig'de transfer döneminin bitiş tarihi olan 8 Ağustos'a kadar Chelsea'den ayrılmazsa Fenerbahçe harekete geçecek ve İngilizler'le masaya oturacak.

MALİ HAZIRLIKLARI TAMAM!

Sportif direktör Comolli, çok iyi ilişkileri olduğu Chelsea'ye kiralama teklifinde bulunacak. Yönetimin bu transferle ilgili tüm mali hazırlıkları yaptığı da gelen bilgiler arasında.

MOSES GİBİ BİTECEK!

Fenerbahçe aynı Moses transferinde olduğu gibi Comolli'nin ilişkilerini kullanıp Batshuayi'yi kadroya katmaya çalışacak.

Kaynak: Takvim