Trabzonspor Wahbi Khazri'yle anlaşmaya çok yakın... Fransa medyasından Manu Lonjon'un haberine göre, Bordo Mavililer Saint Etienne'in 29 yaşındaki oyuncusu için kulübüyle anlaşmaya çok yakın. Eğer imzalar atılırsa Khazri gelecek sezon satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bordo Mavili formayı giyebilir.

Khazri bir dönem Bordeaux'da yıldızlaştıktan sonra Premier Lig'in yolunu tutmuş ancak özellikle Southampton mecareasının ardından kariyeri düşüşe geçmişti. İleri uçta ve kanatlarda oynayabilen Khazri geçen sezon 26 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Daha önce Fransız medyasında çıkan haberlerde de Yeşiller'in Khazri'yi takımda turmak istemediği belirtilmişti.





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