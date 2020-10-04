﻿﻿Son dakika...Trabzonspor, golcü oyuncu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile sözleşme imzaladığını Kamu Aydınlatma platformuna bildirdi. Trabzonspor, Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny Semedo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."





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