Son dakika...Beşiktaş, son olarak Sporting Lizbon takımında oynayan sağ bek Valentin Rosier'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu
Beşiktaş, 24 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini bir video ile açıkladı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1312122907502374912
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi. Sporting Lizbon takımından gelen sağ bek Rosier, kiralık olarak takıma katılacak. 24 yaşındaki Fransız oyuncu geçen sezon 14 resmi maçta forma giymişti
Rosier Beşiktaş'ın 6. Fransız oyuncusu oldu. Beşiktaş adına daha önce Pascal Nouma, Edouard Cisse, Escude, Isımat-Mırın, N'Koudou forma giymişti