Son dakika transfer haberi...Beşiktaş Valentin Rosier'i transfer etti

Son dakika...Beşiktaş, son olarak Sporting Lizbon takımında oynayan sağ bek Valentin Rosier'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu

02 Ekim 2020, Cuma 23:14 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika transfer haberi...Beşiktaş Valentin Rosier'i transfer etti

Son dakika...Beşiktaş, son olarak Sporting Lizbon takımında oynayan sağ bek Valentin Rosier'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu

Beşiktaş, 24 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini bir video ile açıkladı



İlgili Haberler
Valentin Rosier kimdir, kaç yaşında? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi...


Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi. Sporting Lizbon takımından gelen sağ bek Rosier, kiralık olarak takıma katılacak. 24 yaşındaki Fransız oyuncu geçen sezon 14 resmi maçta forma giymişti



Rosier Beşiktaş'ın 6. Fransız oyuncusu oldu. Beşiktaş adına daha önce Pascal Nouma, Edouard Cisse, Escude, Isımat-Mırın, N'Koudou forma giymişti

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...