Son dakika transfer haberi! Yeni stoper adayı: Andreas Hanche-Olsen

Mevcut kadrosunda Norveçli Omar Elabdellaoui ve yeni transfer Fredrik Midtsjö'yü bulunduran Galatasaray , gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen, Cim Bom'un radarına takılan son savunmacı oldu. Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü de Galatasaray'a getiren menacerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de Sarı-Kırmızılılar'a kendilerinin önerdiği öğrenildi. Galatasaray cephesi, Sevilla'nın ısrarla ilgilendiği Victor Nelsson'un satılmasi ihtimaline karşılık, Olsen transferine sıcak bakıyor.

Luyindama ve Emin var

Galatasaray Yönetimi, maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelinmesi halinde bu transfer için teknik direktör Okan Buruk'a danışacak. Son anda bir aksilik çıkmazsa lige Abdülkerim - Nelsson ikilisiyle başlayacak olan Galatasaray'da yedek stoper olarak kiralık gittiği Suudi Arabistan'dan dönen Luyindama ve sezonu Boluspor'da kiralık geçiren 19 yaşındaki Emin Bayram var.









İki stoper alabilirler

Marcao'yu sattıktan sonra stoperde sadece Abdülkerim Bardakcı transferini gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un satılması halinde 1 değil, 2 takviye birden yapacak. Bu doğrultuda Juventus'tan Rugani ile görüşmeler sürüyor. Ayrıca Lyon'dan ayrılan ve hâlâ boşta olan Jason Denayer ile Sassuolo'nun bir türlü bırakmadığı Kaan Ayhan da Galatasaray'ın stoper adayları arasında yer alıyor.

Son 2 yılda 12 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giyen Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü Galatasaray'a getiren İskandinav menacerlik şirketine bağlı.