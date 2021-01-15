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Son dakika transfer haberi | Yasin Öztekin Samsunspor ile anlaştı

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yasin Öztekin TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile prensipte anlaştı. 33 yaşındaki futbolcu 1.5 yıl için 6.5 milyon TL kazanacak.

15 Ocak 2021, Cuma 15:08 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi | Yasin Öztekin Samsunspor ile anlaştı

Yasin Öztekin'in takımı belli oldu. Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki kanat oyuncusu TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile anlaşmaya vardı.

6.5 milyon TL kazanacak!

Samsunspor ile 1,5 yıllığına prensip anlaşmasına varan Yasin Öztekin toplamda 6.5 milyon TL kazanacak. Yasin'in bazı pürüzler giderildikten sonra Samsun'a giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Sivasspor ile 18 maçta 1 gol atan Yasin Öztekin Süper Lig'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Göztepe formaları giymişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL


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