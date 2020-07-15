Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu arayışlarını sürdürürken diğer yandan Ada'da Premier Lig'e hangi takımın yükseleceğini yakından takip ediyor. Kanarya, teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yaptığı West Bromwich Albion takımının, İngiltere Championship'i ilk iki sırada tamamlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Hırvat teknik adam, Premier Lig'e yükselmeleri halinde, takıma katacağı yıldız transferi olarak Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i düşünüyor. Bilic'in, Muriç için 20 milyon Pound (yaklaşık 170 milyon TL) gibi bir bedeli gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.

Yüzde 15'ini Rizespor'a...

Fenerbahçe, Muriqi'den gelecek bonservis bedelinin yüzde 15'ini Rizespor'a verecek. Kalan bölümle ise sarı-lacivertliler bonservis ödeyerek alacağı oyuncularla ilgili planlamasını yapacak. 3 veya 4 bonservisli oyuncu alınacağı gelen bilgiler arasında.