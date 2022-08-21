Forvet arayışlarını sürdüren Bordo- Mavililer, adı daha önce Galatasaray ile de anılan Umut Bozok ile ilgileniyordu. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında krallık sevinci yaşayan yıldız oyuncunun bonservisi şu anda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient’in elinde. Şimdiye kadar yapılan pazarlıklarda Karadeniz devi, 2 milyon Euro’luk bir bonservis önerisinde bulundu. Fransız temsilcisi ise bu teklife sıcak bakıyor.

Son görüşmede belli olacak

Fakat aradaki tek pürüz yıldız oyuncu ve Bordo-Mavililer arasında kaldı. Fırtına, ilk etapta senelik 1 milyon Euro önerdi. Fakat 25 yaşındaki santrfor ise bu teklife sıcak bakmadı. Oyuncu cephesinden karşılık olarak 1.5 milyon Euro teklifi geldi. Trabzonspor ise gol bonuslarıyla birlikte bu rakama çıkmak istiyor. Şimdi ise iki tarafın kendi arasında son bir görüşme yapması hedefleniyor.

Yıldız oyuncunun Bordo-Mavili formayı giymesi artık an meselesi.