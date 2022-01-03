Süper Lig 'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor 'da transfer için yoğun çalışmalar devam ediyor. Takımı daha da güçlendirmek adına sol bek alternatiflerine yönelen Bordo-Mavililer daha önce gündemine gelen Irakli Azarovi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Bordo mavililerin Gürcü oyuncu ile prensip olarak anlaştığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki sol bek oyuncusu, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.





İlgili Haberler Son dakika transfer haberi! Trabzonspor Irakli Azarovi ile anlaştı





Azarovi, buradan kendi aracıyla Trabzon'a gelerek yönetimle sözleşme detaylarını görüşecek. Daha sonra sağlık kontrolünden geçecek olan Gürcü futbolcu kendisini bordo mavili renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Trabzonspor'un, genç oyuncu için kulübü Dinamo Batumi'ye 1 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. Genç oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. (Sabah)