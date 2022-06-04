Spor Toto 1. Lig'de ligi 70 puanla ilk sırada bitirerek şampiyon olan ve gelecek sezon Süper Lig 'de mücadele etmeye hak kazanan Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca'dan flaş bir transfer açıklaması geldi. Ankara ekibi, yeni sezon öncesinde takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı ve transfer görüşmelerine start verdi.

Başkan Faruk Koca, A Spor'a telefonla bağlanarak transfer süreciyle ilgili açıklamalar yaptı ve flaş bir isimle görüştüklerini resmen duyurdu.

İşte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın açıklamaları:

Bizim Welbeck için girişimlerimiz oldu ancak sosyal medyada deşifre olunca somut isim üzerinden açıklama gereği duydum. Basın mensupları anlatmadım ama bizim arkadaşlarımız Welbeck ile görüştü ama maalesef üzülerek söylüyorum. Welbeck ile ilgili görüşmelerimiz devam ederken menajerlerin maalesef manipülasyonlarıyla veya mahremiyeti olan bazı açıklayamayacağım konulardan dolayı görüşmelerimiz yüzde 99 son buldu. O transferden vazgeçmek zorunda kaldık.

Welbeck'in istekleriyle ilgili bir sorun yoktu. Maalesef menajerlerin tavırları bizi rahatsız etti. Bizim arkadaşların kendisiyle ilgili herhangi bir problemimiz yok ama nihayetinde bu görüşmeler olur. Görüşmelerin sonuçlanana kadar mahremiyeti olur. Ahlaki bir seviyede gitmesi gerekir. Bu anlamda bugünkü yaptığımız görüşmeler neticesinde bizi de rahatsız etti, oyuncuyu da tabii ki rahatsız eder. Süreçten sonra üzüldük. Ne kulübü ne de oyuncuyu yıpratmamak açısından bu talebimizden vazgeçtik.