Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sezon başında Almanya Güneybatı Bölgesel Lig (4. Lig seviyesi) takımlarından RW Koblenz takımında forma giyen 25 yaşındaki santrfor Ahmet Sagat’ı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Sezon başından itibaren istikrarlı bir performans sergileyen gurbetçi golcü, takımının oynadığı tüm maçlarda forma giydi. Toplamda 2 bin 874 dakika sahada kalan Sagat, bu maçlarda 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Takımının attığı 41 golün 21’inde imzası bulunan Ahmet, halihazırda gol krallığı yarışında lider durumda bulunuyor.

Kontrat uzatmadı

Ahmet Sagat’ı, 16 golle İstanbulspor’dan İbrahim Yılmaz ve 14’er gollü Eyüpspor’dan Umut Bulut ve Keçiörengücü’nden Emeka Eze takip ediyor. 25 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Birçok kulüp şimdiden Ahmet için sıraya girmiş durumda.



