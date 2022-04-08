Uzun yıllar Trabzonspor 'da forma giyen teknik direktör Lemi Çelik, Portekiz kulübü Sporting Lizbon'un Bakesatas'ın transfer bedelini ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çelik, "Sporting Lizbon, Trabzonspor'la anlaştı. Sözleşmesinde 12 milyon Euro veren takım, otomatik olarak oyuncuyu transfer edebilir şeklinde bir madde var. Sporting bunu ödemeyi kabul etti. Ama Bakasetas gitmek istemiyor; çünkü Trabzonspor'da çok mutlu. Ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Abdullah Avcı'nın sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip oldu ve çok verimli oluyor. Bütün bunları bırakıp gitmek istemiyor" dedi.