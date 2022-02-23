Süper Lig ’de parlayan genç yıldızlara Avrupa’nın önemli kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak gözde olan isim Sivasspor ’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin... Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu sezon şans verdiği başarılı oyuncu, 12 maçta forma giydi. Performansıyla beğeni toplayan Kerem, kısa sürede Fransızlar’ın da radarına girdi. Genç yıldız adayı için Fransız devi Lyon’un devrede olduğu belirtildi. Kırmızı-Beyazlı takımla gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservis bedelinin ise 3 milyon Euro olarak belirlendiği öğrenildi.

Altyapı çalışıyor

Son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çeken, bu konuda Türkiye’nin en iyi altyapı direktörlerinden biri olan Murat Dizdar’la çalışan Yiğidolar’da U19 takımında da son derece potansiyelli oyuncuların olduğu ve gelecek sezondan itibaren A Takım’da daha fazla şans bulacakları kaydedildi.