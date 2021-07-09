Son dakika transfer haberi! Sivasspor Monaco'dan Bennaser'i istiyor
Yiğidolar orta sahaya Benasser’i getiriyor. Geçen sezon da gündeme gelen deneyimli orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Monaco’da sözleşmesi biten oyuncu bedelsiz kadroya katılacak
Ülkemizi yine Avrupa’da temsil etmeye hazırlanan Sivasspor ’da kadroyu güçlendirme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kırmızı- Beyazlılar; iç piyasada Koray Altınay, Sefa Yılmaz gibi kaliteli yerlileri kadrosuna katarken şimdi de orta saha için çalışmalar söz konusu. Takıma seviye atlatacak bir oyuncu almak isteyen yönetim Monaco’lu yıldız Benasser’in peşine düştü.
Hafta içinde bitecek
Geçen sezon da ciddi şekilde gündeme gelen, ancak kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunduğu için transferi gerçekleşmeyen oyuncu bu kez serbest durumda. Sivasspor deneyimli orta sahaya teklifini yaptı. Oyuncu tarafı Yiğidolar’ın önerisine sıcak baktı. Anlaşma kesin gibi. Transferin gerçekleşmesi için ise Yiğidolar oyuncunun tatilinin sona ermesini bekliyor. Benasser’in adı daha önce Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş ’la anılmıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da takıma kazandırmayı çok istediği futbolcunun durumu bu hafta içerisinde netlik kazanacak.
Ömer Necati Albayrak