Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da bu sezonu ise Norwich City'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Schalke 04'de bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, Alman ekibinde gözden çıkarıldı.

Bild'in haberine göre, Schalke 04'ün Ozan'ı satmayı planladığı ve kulübün sportif direktörü Rouven Schröder'in bonservis beklentisinin ise 8 ila 10 milyon Euro arasında olduğu olduğu belirtildi.

Bu sezon Norwich City'de 12 maça çıkan ve yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan milli futbolcunun sözleşmesinde 13 milyon Euro'luk satın alma maddesinin olduğu belirtilirken, sarı-yeşilli kulübün bu maddeyi kullanmayı düşünmediği ve sezon sonunda Schalke 04'e döneceği kaydedildi.