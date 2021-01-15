Samsunspor, Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

6.5 milyon TL kazanacak!

Samsunspor ile 1,5 yıllığına prensip anlaşmasına varan Yasin Öztekin toplamda 6.5 milyon TL kazanacak. Yasin'in bazı pürüzler giderildikten sonra Samsun'a giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Sivasspor ile 18 maçta 1 gol atan Yasin Öztekin Süper Lig'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Göztepe formaları giymişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL





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