Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi şampiyonu hem de İspanya La Liga'yı şampiyonlukla tamamlayan Real Madrid, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Eflatun beyazlılar, Chelsea ile sözleşmesi sona eren yıldız savunmacı Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattıklarını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık anlaşma yaptıklarını açıklayan İspanyol ekibi, 20 Haziran'da Alman futbolcuya bir imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

İşte Real Madrid'den yapılan o açıklama:

Önümüzdeki 4 sezon boyunca kulübümüzde olacak olan Antonio Rüdiger ile anlaşmaya varıldı. 20 Haziran Pazartesi saat 14:00'te Real Madrid City'de Antonio Rüdiger için bir imza töreni düzenlenecek. Ardından, Rüdiger basın mensuplarının karşısına çıkacak.

Chelsea teşekkür etti

İngiliz ekibi, 5 yıldır takımda olan 29 yaşındaki futbolcuya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi. Rudiger, Chelsea ile 204 resmi maçta görev aldı ve 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Alman futbolcu, kariyerinde Stuttgart ve Roma'da forma giydi.