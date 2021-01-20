Son dakika transfer haberi! PSG Messi'yi açıkladı!
Barcelona'da sezon başında ayrılmak isteyen ama başarılı olamayan Lionel Messi, sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını açıklamıştı. Kontratının bitmesine 6 ay kalan Messi için Fransız devi PSG'nin sportif direktörü Leonardo, iddialı bir açıklama yaptı.
Leonardo, "Messi gibi harika oyuncular, her zaman PSG'nin listesindedir. Eğer şartlar oluşursa, onu kadromuza katmak için elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullandı. Bu arada İspanya Süper Kupası finalinde direkt kırmızı kart gören Messi'ye 2 maç men cezası verildi.