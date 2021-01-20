Leonardo, "Messi gibi harika oyuncular, her zaman PSG'nin listesindedir. Eğer şartlar oluşursa, onu kadromuza katmak için elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullandı. Bu arada İspanya Süper Kupası finalinde direkt kırmızı kart gören Messi'ye 2 maç men cezası verildi.



