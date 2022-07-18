Son dakika | Transfer haberi: Paulo Dybala, Roma ile anlaştı!

Juventus ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Paulo Dybala'nın yeni takımı belli oldu. Son haberlere göre Dybala, Roma ile anlaşma sağladı.

Sky Italia'nın haberine göre Dybala, Roma'nın transfer teklifini kabul etti. Arjantinli yıldız, Jose Mourinho'nun takımı ile 3 senelik sözleşme imzalayacak.

Dybala'nın ismi Atletico Madrid, Tottenham gibi takımlarla da anılmış olmasına rağmen ağırlıklı olarak İtalyan ekipleri Inter ve Napoli'nin isimleri geçiyordu. Jose Mourinho yönetimindeki Roma, favori gözükmediği bir transferi bitirmeyi başardı.

2012'de Instituto'dan Palermo'ya transfer olarak ülkesi Arjantin dışına çıkan Dybala, 2015'te 41 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus kadrosuna katılmıştı. 28 yaşındaki Arjantinli yıldız, Roma ile sağladığı anlaşma doğrultusunda Avrupa kariyerine İtalya'da devam edecek.