Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesi ile serbest kalan Paulo Dybala, kariyerini İtalya'da sürdürecek. Arjantinli yıldız, Roma ile resmî sözleşme imzaladı.

Roma'dan yapılan resmî açıklamada son 7 sezonu Juventus formasıyla geçiren Paulo Dybala ile Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi. Dybala, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dybala, "Beni bu imzaya götüren günler birçok duygunun birleşimi ile gerçekleşti. Roma'nın beni istediğini gösterirken sergilediği kararlılık ve hız fark yarattı. Gelecek için her zamankinden daha sağlam temeller atmaya devam eden bir kulüp ve birlikte çalışmanın ayrıcalık olduğu bir teknik direktör Jose Mourinho ile gelişen bir takıma katılıyorum. Rakip olarak Roma taraftarlarının yarattığı atmosfere hayran kalmıştım. Roma formasıyla onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.