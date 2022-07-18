Celta Vigo'dan ayrılan millî oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu. Okay Yokuşlu, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında Premier Lig'de mücadele ederken kiralık olarak formasını giydiği West Bromwich ile resmî sözleşme imzaladı.

West Brwomwich ile yapılan resmî açıklamaya göre Okay Yokuşlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezonda Championship'te mücadele edecen West Bromwich'in menajeri Steve Bruce, "Okay kalitesinde bir oyuncuyu kadroya katabildiğimiz için çok mutluyum. Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin ciddi rekabetiyle karşılaştık. Ancak Okay, West Bromwich Albion'a dönmek istediğini açıkça belirtti ve Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.