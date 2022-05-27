Son dakika transfer haberi! Oğuzhan Özyakup için karar zamanı

10 yıldır forma giydiği Beşiktaş ’a resmen veda eden Oğuzhan Özyakup, kariyerini Türkiye’de ya da Hollanda’da südürecek. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Trabzonspor , Medipol Başakşehir ve Feyenoord takımlarının ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta oynarken elde ettiği gelirin büyük bölümünü Hollanda’da değerlendiren Oğuzhan, gelecek sezon hangi kulüpte oynacağı konusunda aceleci olmadığını ve iyice düşündükten sonra karar vereceğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’ta 3 Süper Lig ve 1’er Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa kazandı. (Hürriyet)