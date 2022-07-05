Son dakika transfer haberi! Muhammet Demir Konyaspor'la imzaladı, sıra Calvo'da
Süper Lig'de geçen sezonun flaş takımlarından Konyaspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip, Muhammet Demir'i kadrosuna katarken, stopere MLS ekiplerinden San Jose'de forma giyen Francisco Calvo'yu getiriyor.
Konyaspor FANATİK'in geçen hafta duyurduğu Muhammet Demir transferini dün açıkladı. Yeşil- Beyazlılar hazırlıklarını sürdürdükleri Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, 30 yaşındaki forvetle 2 yıllık mukavele imzalandığını duyurdu. Muhammet'e geçen sezon forma giydiği Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut yeni sezon planlamasında yer vermemişti.
Stoper Calvo tamam
Yeşil-Beyazlılar stoper takviyesi için de Kosta Rika'lı Francisco Calvo'yla anlaştı. ABD Ligi MLS'te San Jose forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla önümüzdeki günlerde 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.