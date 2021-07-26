Son dakika transfer haberi: Morutan için Galatasaray açıklaması!

Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau'yu transfer eden Galatasaray , uzun bir süredir listesinde yer alan FSCB'den Olimpiu Morutan için de girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray, FCSB'nin 22 yaşındaki yıldızını kadroya katmak isterken Morutan'ın menajeri Florin Vulturar da Galatasaray'ın oyuncusuna yönelik ilgisini doğruladı.

Rumen basınından Gazeta Sporturilor'a (GSP) açıklamalarda bulunan Vulturar, Galatasaray'ın ilgisini doğrulamasının yanı sıra oyuncusunun da Galatasaray gibi bir kulüpte forma giymeye sıcak baktığını aktardı.

İşte Florin Vulturar'ın açıklamaları:

"Transferler çok hızlı gelişmiyor. Şu an için somut bir şey yok. Ayrıca teklifleri tam olarak açıklayamam ki bu doğru olmaz. Bir ilgi kesinlikle var. Transfer muhtemelen uygun miktarlarla gerçekleşecektir. Bay Becali, yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Morutan da ayrılmak istiyor. Galatasaray, büyük bir kulüp. Çok sevilen, olağanüstü taraftarı olan bir takım. Morutan için Cicaldau'nun orada olması da bir avantaj"





Başkandan açıklama geldi!

Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, FCSB'nin sahibi Gigi Becali'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini aktardıktan sonra FSCB'nin başkanı ve sahibi Becali, yeni bir açıklamada bulundu. Rumen futbol adamı, "Morutan için Galatasaray'dan resmi bir teklif yok. 20 milyon Euro değerinde ama onu yarı fiyatına satabilirim. Bana 10 milyon Euro verirlerse satarım" dedi.





Menajerinden Galatasaray paylaşımı

Florin Vulturar, Galatasaray'ın ilgisini ve Morutan için doğru adres olduğu düşüncelerini paylaştıktan sonra ise Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Vulturar, sarı-kırmızı renklerde bir futbol topu paylaştı.