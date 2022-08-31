Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Adana Demirspor'daki durumu merak edilen Mario Balotelli ile yollar resmen ayrıldı. İtalyan golcü, İsviçre'nin Sion takımına transfer oldu.

Sion tarafından yapılan resmî açıklamada Mario Balotelli ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Gün içinde İsviçre ekibi ile resmî sözleşme imzalayan İtalyan oyuncunun bonservis bedeli de belli oldu.

Adana Demirspor açıkladı

Balotelli'nin imzası sonrası Adana Demirspor da transferin resmen bittiğini kamuoyuna duyurdu. Balotelli'nin 2 milyon 620 bin Euro bonservis bedeliyle İsviçre ekibine transfer olduğu ifade edildi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz"

'Onu aramızda görmek bir onur'

Transferin gerçekleşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Sion'un CEO'su Barthelemy Constantin, "Mario Balotelli, tam bir sezondan çıkarak sağladığı güvenle geliyor. Hücum anlamında bize çok şey kazandıracak. O, kararlılığı ile ihtiyacımız olan türde bir forvet. Onu aramızda görmek bir onur" ifadelerini kullandı.

Başkanın beklentisi 3.2'ydi

Mario Balotelli'nin Sion'a transferine ilişkin iddialara gün içinde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan cevap verdi. Yaptığı paylaşımda Sancak, "Sion'la anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz, ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu, ne dedik 3.200 ü yatırırlarsa alırlar, daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem" ifadelerini kullanmıştı.

Tek sezonda fark yarattı

Adana Demirspor, geçtiğimiz yaz flaş bir transfer hamlesiyle Mario Balotelli'yi kadrosuna katmayı başarmıştı. Son olarak İtalya Serie B'de Monza forması giyen Balotelli, Türkiye'de sergilediği performansla yeniden dikkatleri çekti.

Adana Demirspor ile 2021-22 sezonunda toplam 33 maça çıkan Mario Balotelli; 19 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Montella ile tartıştı

Yıldız golcünün, Süper Lig 'in 4. haftasında Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile tartışma yaşaması gündem olmuştu. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya giren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen İtalyan teknik adam, tecrübeli futbolcunun üzerine yürüyerek tartışma yaşamış, araya giren futbolcular ve Montella'nın yardımcıları olayı büyümeden önlemişti.

Millî takıma geri dönmüştü

Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'da sergilediği performans İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de dikkatini çekmişti. Tecrübeli teknik adam, Mario Balotelli'yi yaklaşık 3.5 yılın ardından millî takımın 35 kişilik geniş listesine dahil etmişti. Fakat Balotelli, sonrasında oynanan resmî maçların kadrosunda kendine yer bulamamıştı.