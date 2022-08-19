Manchester United, transferde bombayı patlattı. İngiliz ekibi, Casemiro'nun transferi adına Real Madrid ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

United, transferin bitmesi adına kişisel görüşmelerin, vize gerekliliklerinin ve tıbbi kontrollerin kaldığını belirtti. İngiliz devi, kısa süre içerisinde bu konu başlıklarında da çözüm elde edip Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Real Madrid'den yapılan açıklamada şimdiden Casemiro'ya olan minnettarlık ve sevgi ifade edilirken Brezilyalı oyuncunun kulüp tarihinde örnek bir isim olduğu belirtildi. Real Madrid'in her zaman Casemiro'nun evi olarak kalacağı ifade edilerek kendisine bol şansları dileğinde bulunuldu.

22 Ağustos Pazartesi günü Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de katılacağı bir törenle Casemiro kulübe veda edecek.