Manchester City, Arjantin futbolunun son dönemde en dikkat çeken isimlerinden Julian Alvarez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Alvarez'in River Plate formasını yaz aylarına kadar giymeye devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.

Manchester City'nin resmî açıklamasında Julian Alvarez ile 5.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ifade edildi. Temmuz 2022'ye kadar ise 22 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak River Plate forması giymeye devam edeceği açıklandı.

River Plate forması altında 96 resmî maça çıkan Alvarez; takımına 36 gol, 25 asist ile önemli bir hücum katkısı sağladı.