Transfer döneminin en gözde oyuncularından Borussia Dortmund’un Norveçli yıldızı Erling Haaland İngiliz basınına göre Manchester City ile anlaştı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri ilgiyle beklenen Manchester City’nin forvet transferi sonunda gerçekleşiyor. Manchester City, Harry Kane transferinin bitmemesinin ardından başka oyuncu transfer etmemişti. Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa devinin peşinden koştuğu Erling Haaland, Sky Almanya ve Daily Mail’e göre Manchester City ile anlaştı.

Dudak uçuklatan teklif

Manchester City, Norveçli yıldız ile anlaştığı ve sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyeceği öğrenildi. Bunun yanı sıra Manchester City oyuncuya haftalık 600 bin euro ödeyecek. Bu anlaşma sağlanırsa Haaland, Premier Lig’de en çok kazanan oyuncu konumuna gelecek.

Babası da Manchester City için oynadı

Erling Haaland’ın babası Alf Inge Haaland da daha önce Manchester City forması giymişti. Anlaşmanın Manchester City tarafından bitmesinde bu ilişkinin büyük önemi olduğu düşünülüyor.

Neredeyse 1 gol ortalaması var

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 26 maça çıka Erling Haaland takımına 25 golün yanı sıra 7 asistlik katkı verdi.