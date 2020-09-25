Altay'dan Cenk Özkacar'ı transfer eden Lyon, gözünü Türkiye pazarından ayırmıyor. Ligue 1 ekibi şimdi de Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci ve Fatih Karagümrük'ün başarılı oyuncusu Ramazan Civelek'e kanca attı.

Fransız kulübünün gözlemcileri, 2 futbolcuyu Başakşehir-Fatih Karagümrük maçında tribünden takip etti. Sunulacak raporun ardından Lyon'un somut adımları atması bekleniyor.

Transferin gözdesi İrfan Can

Başakşehir'in geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta Edin Visca ile birlikte takımın en önemli isimlerinden olan İrfan Can Kahveci'nin ismi Sevilla, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılıyor. İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 39 maçta 6 gol atarken 5 asist yapmış ve dikkat çeken bir performans sergilemişti.

İrfan'ı kolay kolay bırakmak istemeyen Başakşehir'in 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe ile adı anılıyor

Daha önce 2015 yılında altyapıdan A takıma çıkan ancak ilerleyen dönemde ayrılan Ramazan Civelek'in adı ise eski takımı Fenerbahçe ile adı anılıyor.

Futbol takımının sportif direktörlüğünü üstlenecek Emre Belözoğlu’nun genç oyuncuyla görüştüğü ve yeni sezon için takıma çağırdığı iddia edilmişti. Karagümrük’te oynayan 24 yaşındaki Ramazan’ın sözleşmesinde 1 milyon TL’ye Fenerbahçe’ye satış opsiyonu bulunuyor.

Haber: Murat Akbaş



