Liverpool, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala önemli bir transfer gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Juventus'tan Arthur Melo'yu kiraladı.

Çalışma izni konusunda bir sorun yaşanmaması durumunda Arthur, 2022-23 sezonunda kiralık olarak Liverpool forması giyecek.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, "Dünya futbolunda çok şey ifade eden armaya sahip bu formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum. Bu bir rüya. Görüşmelerimizde fikirlerimiz ve vizyonlarımız çok uyumluydu. Bu yüzden doğru kararı verdiğime eminim. Sahada hayalimi yaşamaya devam edeceğim ve her şeyimi Liverpool formasıyla vermeye çalışacağım için gerçekten çok mutlu, çok motiveyim" ifadelerini kullandı.