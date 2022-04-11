Bayern Münih'in efsane golcüsü Robert Lewandowski'nin geleceği şekilleniyor. Alman devi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Polonyalı golcünün Barcelona ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Polonya basınından TVPSPORT'un haberine göre Bayern Münih'in yetkilileri, Lewandowski'nin Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatmak adına pek istekli değiller. Polonyalı yıldızın da bu tutum karşısında hayal kırıklığına uğradığı belirtiliyor.

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Kararını Oliver Kahn'a bildirdi!

Lewandowski'nin Bayern Münih ile sözleşme uzatma ihtimalinin olmadığı belirtilirken TVPSPORT, Barcelona ile temasa geçildiğini Polonyalı golcünün yakın çevresine dayandırarak paylaştı. Lewandowski'nin Barcelona ile tüm şartlar konusunda anlaşma sağladığı ve son aşamanın bir telekonferans ile tamamlanacağı ifade edilmekte.

Polonyalı golcü, Barcelona ile sağladığı anlaşma konusunda Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn'ı da bilgilendirdi. Bayern yetkililerinin de Lewandowski'nin yeni bir maceraya atılması konusunda bilgi sahibi oldukları aktarılıyor.

Lewandowski'nin Barcelona ile anlaşması sonrası bu yaz mı yoksa sözleşmesinin bitmesi ile mi Katalan ekibinin kadrosuna katılacağına ilişkin ise net bir bilgi bulunmamakta.