Juventus, bir süredir transferi adına görüşmelerde bulunduğu Leandro Paredes'i kadrosuna kattı. Transfer , PSG tarafından resmen açıklandı.

Fransız ekibinin yaptığı resmî açıklamada Leandro Paredes'in satın alma opsiyonuyla Juventus'a kiralandığı belirtildi. İtalyan ekibinin açıklamasında da bedelsiz olarak kiralanan Leandro Paredes'in belli şartlara bağlanan kısmen zorunlu satın alma opsiyonunun 22.6 milyon Euro olduğu ifade edildi.

PSG, Ocak 2019'da Arjantinli orta sahayı 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'ten kadrosuna katmıştı.