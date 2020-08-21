Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş ve Başakşehir Bastos konusunda Lazio'yla görüşme halinde ancak şampiyon Başakşehir bu konuda Siyah Beyazlılar'ın önüne geçti.

4 sene önce Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon euroya Lazio'ya gelen 29 yaşındaki stoperin adı Vedat Muriç transferinin bir parçası olarak Fenerbahçe'yle de anılmıştı.









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