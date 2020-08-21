Son dakika transfer haberi... Lazio'lu Bastos için Beşiktaş ve Başakşehir iddiası
Son dakika Bastos transfer haberi... Vedat Muriç'in transferinde birçok kez takas oyuncusu olarak adı geçen ve Fenerbahçe'yle adı anılan Lazio'lu stoper Bastos için İtalya'dan müthiş bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş ve Başakşehir Bastos konusunda Lazio'yla görüşme halinde ancak şampiyon Başakşehir bu konuda Siyah Beyazlılar'ın önüne geçti.
4 sene önce Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon euroya Lazio'ya gelen 29 yaşındaki stoperin adı Vedat Muriç transferinin bir parçası olarak Fenerbahçe'yle de anılmıştı.
https://twitter.com/DiMarzio/status/1296866802060992518