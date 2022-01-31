Real Madrid, uzun süredir üzerine konuşulan Kylian Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı. Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi bitecek Fransız süperstar Mbappe, Real Madrid'in sözleşme teklifini kabul etti.

Bild'in haberine göre Mbappe, yaz aylarında Real Madrid'e bonservis bedelsiz transferi adına anlaşma sağladı. Geçtiğimiz yaz Real Madrid, 160 ve 170 milyon Euro'luk tekliflerle PSG'nin kapısını çalsa da mutlu sona ulaşamamıştı.

Maaşı belli oldu!

Bonservis bedeli olmadan Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanan Kylian Mbappe'nin bu anlaşma karşılığında yıllık 50 milyon Euro kazanacağı açıklandı.

Mbappe'nin ayrılığı ile büyük güç kaybı yaşaması muhtemel PSG, daha önce Real Madrid'in Mbappe konusunda iki yıldır yürüttüğü politikaya yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

Bu sezon PSG forması altında toplam 28 maça çıkan Mbappe; 19 gol, 13 asist ile oynadı.