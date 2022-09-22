Fenerbahçe 'den Napoli'ye transfer olan ve adı sık sık Rennes ile de anılan Kim-Min Jae gündem olmaya devam ediyor.

SEZON BAŞINDA NAPOLİ'YE GİTTİ

2021/2022 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes devreye girmişti. Rennes'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Napoli'nin devreye girmesi sonrası İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalamıştı.

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DEV BONSERVİS BEDELİ

Güney Koreli savunmacı transfer için devreye giren Napoli'nin teklifini kabul etmiş ve Serie A devine imza atmıştı. Napoli tecrübeli savunmacının sözleşmesinde yer alan 18 milyon 50 bin euroluk serbest kalma bedelini Fenerbahçe'ye ödemişti. Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

MİLAN MAÇINDA İNANILMAZ MÜDAHALE

Napoli formasıyla da başarılı performansına devam eden Kim, İtalya'da da gündem oldu. Son olarak Milan'ı deplasmanda yenerek Serie A'nın zirvesine çıkan ve yaptığı hayati müdahale ile Napoli'nin galibiyetinde büyük rol oynayan Koreli yıldızla ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı.





TAKIMININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Lider Napoli'nin yeni transferi Kim Min-Jae de performansıyla göz dolduran futbolcular arasında yer aldı. 25 yaşındaki savunmacı, yeni takımıyla çıktığı 8 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 mücadelede ise sarı kart gördü.

MANCHESTER UNITED KIM İÇİN DEVREDE

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre; savunmada problemler yaşayan Manchester United, Koreli futbolcunun transferi için harekete geçti.

TRANSFER İÇİN MASAYA OTURACAKLAR

Premier Lig devi Manchester United'ın ara transfer döneminde Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae'nin transferi için İtalyan yetkililerle masaya oturacağı ve transferi bitirmek için oldukça kararlı oldukları öne sürülüyor.





TOTTENHAM'IN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

İngiliz Express'te yer alan haberde ise yaz aylarında Kim Min-Jae transferini bitiremeyen Tottenham'ın büyük hata yaptığına yer verilirken Güney Koreli oyuncunun Napoli'de sergilediği performans nedeniyle kulübün büyük pişmanlık duyduğunu aktardı.

KIM MIN-JAE'NİN KARİYERİ

Kim Min-Jae 15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'nin Tongyeong kentinde dünyaya geldi. Güney Koreli oyuncu, futbola Dooryong altyapısında başladı. Kim, Güney Kore'de Gimhae, Namhae Haesung, Yeoncho, Suwon, Yonsei, Gyeongju KHNP ve Jeonbuk Hyundai takımlarda da forma giydi. 1.90 boyundaki stoper, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro karşılığında Jeonbuk Hyundai'den BJ Guoan'a transfer oldu. Çin ekibinde 1.5 sezon geçiren Kim-Min Jae, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı. Koreli yıldızın son durağı ise İtalyan ekibi Napoli oldu.



