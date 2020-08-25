Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncu grubunun içinde olan Ivan Rakitic'te flaş gelişme... İspanyol kulübü Sevilla, Ivan Rakitic'e 2022'ye kadar bir sözleşme teklif etmek istiyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre, eski takımına dönmek isteyen Rakitic'e Endülüs ekibi yıllık 3.7 milyon euro önerecek.

Barcelona'nın da yolları ayırmaya sıcak baktığı 32 yaşındaki orta saha da eski kulübüne dönme konusuna sıcak bakıyor, hatta futbolu orada bırakmak istiyor. Galatasaray'ın bu tekliften sonra nasıl bir politika izleyeceği ve yıldız orta sahayı ikna etmek için nasıl bir teklif sunacağı da merak konusu...











