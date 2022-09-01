Hull City, bir süredir gündeminde olan Dimitris Pelkas'ın transferini bitirdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi, Pelkas'ın Fenerbahçe 'den kadroya katıldığını resmen açıkladı.
https://twitter.com/HullCity/status/1565383997089230848
Konuya ilişkin Fenerbahçe de bir açıklama yayınlarken Yunan yıldızın kiralık olarak Hull City'ye gittiği belirtildi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur.
Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz"