Hull City, bir süredir gündeminde olan Dimitris Pelkas'ın transferini bitirdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi, Pelkas'ın Fenerbahçe 'den kadroya katıldığını resmen açıkladı.





Konuya ilişkin Fenerbahçe de bir açıklama yayınlarken Yunan yıldızın kiralık olarak Hull City'ye gittiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur.

Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz"