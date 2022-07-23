Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor. Championship ekibi, son olarak Türkiye'de Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Tetteh için bonservis bedeli ödenmediği açıklanırken Ganalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmede 1 senelik uzatma opsiyonu da bulunuyor. 25 yaşındaki forvet, Gana Millî Takımı forması giyen ilk Hull City oyuncusu oldu.

2020'de Sparta Prag'dan kiralık olarak Yeni Malatyaspor'a gelen Tetteh'nin bonservisi 2021'de 2 milyon Euro karşılığında satın alınmıştı.