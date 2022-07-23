Son dakika | Transfer haberi: Hull City, Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Türkiye kariyeri olan transferlerine bir yenisini ekledi ve son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor. Championship ekibi, son olarak Türkiye'de Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattığını açıkladı.
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Tetteh için bonservis bedeli ödenmediği açıklanırken Ganalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmede 1 senelik uzatma opsiyonu da bulunuyor. 25 yaşındaki forvet, Gana Millî Takımı forması giyen ilk Hull City oyuncusu oldu.
2020'de Sparta Prag'dan kiralık olarak Yeni Malatyaspor'a gelen Tetteh'nin bonservisi 2021'de 2 milyon Euro karşılığında satın alınmıştı.