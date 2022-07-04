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Son dakika transfer haberi! Hugo Almeida'nın yeni takımı belli oldu

Bir dönem Beşiktaş'ta Portekiz çetesi olarak adlandırılan grupta yer alan isimlerden birisi olan Hugo Almeida'nın yeni takımı belli oldu.

04 Temmuz 2022, Pazartesi 07:58 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi! Hugo Almeida'nın yeni takımı belli oldu

Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Hugo Almeida'nın yeni adresi belli oldu. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş 'ta da forma giyen Portekizli, İran ekibi Sepahan'da yardımcı antrenör olarak göreve getirildi. Hugo Almeida'nın Jose Morais'in ekibinde yer alacağı aktarıldı. Öte yandan Jose Morais bir dönem Antalyaspor'da da teknik direktör olarak görev almıştı. Hugo Almeida, Portekiz ekibi Academica'da kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve daha sonra boşa çıkmıştı.


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